16:47, 24 сентября 2025Наука и техника

Сербия представила новый 203-миллиметровый миномет

Сербия представила 203-миллиметровый самоходный миномет TSMB на выставке
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Телевизија ФРОНТ / YouTube

Сербия представила новый самоходный миномет TSMB на оборонной выставке «Партнер-2025» в Белграде. Об этом пишет Army Recognition.

Установка на шасси трехосного грузовика ФАП 2026 несет миномет калибра 203 миллиметра с современной системой управления огнем. В состав оборудования миномета входит инерциальная система навигации, баллистический вычислитель и цифровая радиостанция. Машина весом около 19 тонн развивает скорость до 80 километров в час.

TSMB способна поражать укрепленные позиции противника на дальности от 6 до 12,5 километра. Скорострельность установки с автоматом заряжания — три выстрела в минуту. Миномет ведет огонь 100-килограммовыми снарядами, которые содержат почти 30 килограммов взрывчатого вещества.

«Поскольку артиллерия вновь доминирует на поле боя в современных конфликтах, появление крупнокалиберных и высокомобильных решений, таких как TSMB, свидетельствует о возвращении к массированной огневой мощи», — говорится в материале.

Ранее в сентябре польское издание Defence24 писало, что российские самоходные артиллерийские установки 2С44 «Гиацинт-К» на колесном шасси все чаще видны в зоне проведения СВО.

