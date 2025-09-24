Экономика
23:18, 24 сентября 2025Экономика

Словакия попросила ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа

Словакия призвала ЕК исключить ее из плана по отказу от российского газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Юрай Бланар

Юрай Бланар. Фото: МИД РФ / РИА Новости

Словакия попросила Еврокомиссию (ЕК) исключить ее из плана по прекращению импорта российских углеводородов. Об этом заявил министр иностранных дел Юрай Бланар, пишет РИА Новости.

«Мы были предельно ясны, когда речь зашла о вопросе отказа ЕС от энергоносителей из России», — подчеркнул глава ведомства. По его словам, у страны специфическое положение, и власти настаивают «на какой-то оговорке о приостановке или пересмотре», чтобы учесть ситуацию Словакии, если цены сильно вырастут.

Бланар отметил, что Словакия может потерять более 10 миллиардов евро, если прекратит поставки газа из России и столкнется с иском от «Газпрома».

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз введет пошлины на импорт российской нефти в Венгрию и Словакию. По словам главы организации, при помощи пошлин указанные страны хотят побудить искать поставщиков за пределами России, поскольку они остались единственными странами ЕС, таким образом до сих пор финансирующими РФ.

