США спрогнозировали прорыв в отношении Газы

Уиткофф: В ближайшие дни США объявят о прорыве в отношении Газы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Al Drago / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пообещал прорыв в отношении Газы. Об этом сообщает Times of Israel.

«Надеюсь и даже с уверенностью могу сказать, что в ближайшие дни мы сможем объявить о некоем прорыве в отношении Газы», — отметил он. Уиткофф также сообщил о плане президента США Дональда Трампа по завершению войны, который состоит из 21 пункта.

Ранее в МИД России заявили, что неспособность Совета Безопасности ООН остановить кровопролитие в Газе вызывает разочарование.

До этого министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что ведет переговоры с США о разделе сектора Газа, и назвал анклав «золотой жилой» в сфере недвижимости. Он отметил, что Тель-Авиву и Вашингтону нужно решить, как они будут делить землю в процентах.

