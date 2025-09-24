Стало известно о боестолкновении над Крымом и Черным морем

Минобороны России: Системы ПВО перехватили 25 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили беспилотники над Крымом и Черным морем. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«В период с 12:00 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Помимо акватории Черного моря и Крыма БПЛА перехватили над Белгородской, Курской, Рязанской, Калужской, Брянской областями, а также над Краснодарским краем, добавили в оборонном ведомстве.

До этого губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о жертвах при ударе ВСУ по городу. Изначально сообщалось о трех пострадавших, еще двух спасти не удалось. Однако затем число получивших ранения выросло. Атака пришлась на гостиницу «Новороссийск» и жилые дома. Затем появилась информация о шести пострадавших.