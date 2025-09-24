Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 24 сентября 2025Мир

Страны НАТО охватили разногласия из-за одного действия России

Bloomberg: В НАТО не могут договориться из-за нарушения Россией воздушных границ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johanna Geron / Reuters

Лидеров стран НАТО охватили разногласия, они не могут договориться об ответных действиях после нарушения Россией воздушного пространства альянса. Политики озвучивают противоречивые предложения, что свидетельствует об отсутствии четкого плана реагирования, пишет агентство Bloomberg.

Германия придерживается более осторожного подхода. Так, министр обороны страны Борис Писториус предупредил других членов альянса о «ловушке эскалации», которую якобы готовит президент РФ Владимир Путин. Он предложил не сбивать российские самолеты, а реагировать «хладнокровно» и обдуманно.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает к более решительным шагам, а именно к «демонстрации силы»: обновить правила ведения боевых действий, чтобы в случае повторного нарушения границ государства-члены НАТО могли открыть огонь.

Литовский министр обороны Довиле Сакалиене выступила за переход от воздушного патрулирования к «противовоздушной обороне». Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает дискуссии в таком вопросе и что его страна намерена сбивать нарушившие ее воздушное пространство самолеты.

В статье отмечается, что позиция США по этому вопросу до сих пор неясна. На 80-й Генассамблее ООН американский лидер Дональд Трамп подтвердил право стран НАТО сбивать военные самолеты РФ в своем воздушном пространстве, однако оссекретарь США Марко Рубио публично выступил против таких мер.

Ранее страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о готовности координироваться с США по кризису на Украине

    Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

    Лавров обсудил с Рубио позицию России по Украине

    В США заявили о раздражении Трампа из-за России

    Десятикратную чемпионку мира по биатлону будут судить за кражу

    В Госдепе США раскрыли подробности разговора Лаврова и Рубио

    Захарова опровергла сообщения о просьбе России к ИКАО снять санкции

    Трамп заменил в Белом доме портрет Байдена на изображение автопера

    Лавров одним жестом описал встречу с Рубио

    США спрогнозировали прорыв в отношении Газы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости