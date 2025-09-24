Страны НАТО охватили разногласия из-за одного действия России

Bloomberg: В НАТО не могут договориться из-за нарушения Россией воздушных границ

Лидеров стран НАТО охватили разногласия, они не могут договориться об ответных действиях после нарушения Россией воздушного пространства альянса. Политики озвучивают противоречивые предложения, что свидетельствует об отсутствии четкого плана реагирования, пишет агентство Bloomberg.

Германия придерживается более осторожного подхода. Так, министр обороны страны Борис Писториус предупредил других членов альянса о «ловушке эскалации», которую якобы готовит президент РФ Владимир Путин. Он предложил не сбивать российские самолеты, а реагировать «хладнокровно» и обдуманно.

В то же время президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призывает к более решительным шагам, а именно к «демонстрации силы»: обновить правила ведения боевых действий, чтобы в случае повторного нарушения границ государства-члены НАТО могли открыть огонь.

Литовский министр обороны Довиле Сакалиене выступила за переход от воздушного патрулирования к «противовоздушной обороне». Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поддерживает дискуссии в таком вопросе и что его страна намерена сбивать нарушившие ее воздушное пространство самолеты.

В статье отмечается, что позиция США по этому вопросу до сих пор неясна. На 80-й Генассамблее ООН американский лидер Дональд Трамп подтвердил право стран НАТО сбивать военные самолеты РФ в своем воздушном пространстве, однако оссекретарь США Марко Рубио публично выступил против таких мер.

Ранее страны «Большой семерки» выразили обеспокоенность инцидентами в воздушном пространстве Европы. В документе нарушения воздушного пространства в Эстонии, Польше и Румынии назвали неприемлемыми и способными подорвать международную безопасность.