Свирепый бык устроил бойню в российском регионе и вступил в бой с полицией

В Республике Дагестан полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося свирепого быка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
По данным издания, ЧП произошло в Махачкале на улице Маяковского. Рассвирепевший представитель крупного рогатого скота начал носиться по улице, атаковать людей и припаркованные автомобили. Попытки владельца утихомирить животное результата не принесли. В ходе бойни пострадала женщина. Прибывшие на место полицейские не стали рисковать и открыли огонь. Сопротивление быка сломили 12 прицельных выстрелов.
В результате ЧП пострадавшая россиянка была доставлена в больницу с переломом бедра, отмечается, что она идет на поправку.
Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские не смогли разговорить прокатившегося на зиплайне осла.