Силовые структуры
13:49, 24 сентября 2025Силовые структуры

Свирепый бык устроил бойню в российском регионе и вступил в бой с полицией

В Махачкале полиция обезвредила свирепого быка 12 прицельными выстрелами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД по Республике Дагестан»

В Республике Дагестан полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося свирепого быка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, ЧП произошло в Махачкале на улице Маяковского. Рассвирепевший представитель крупного рогатого скота начал носиться по улице, атаковать людей и припаркованные автомобили. Попытки владельца утихомирить животное результата не принесли. В ходе бойни пострадала женщина. Прибывшие на место полицейские не стали рисковать и открыли огонь. Сопротивление быка сломили 12 прицельных выстрелов.

В результате ЧП пострадавшая россиянка была доставлена в больницу с переломом бедра, отмечается, что она идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полицейские не смогли разговорить прокатившегося на зиплайне осла.

