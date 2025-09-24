Интернет и СМИ
Трампу доложили о планируемом наступлении ВСУ

WSJ: Трамп получил от окружения данные о якобы планируемом наступлении ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу доложили о якобы планируемом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ). Данные поступили от его окружения, об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники издания заявляют, что главе Белого дома донесли информацию о «планируемом наступлении Украины, которое потребует поддержки в виде разведданных со стороны США».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после блокировки ВСУ в Купянске попытался рассказать Трампу «хорошие новости» с фронта. Украинский лидер пообещал ввести американского коллегу в курс дела относительно ситуации в зоне боевых действий.

