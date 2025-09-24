Бывший СССР
16:28, 24 сентября 2025

Украинские военнопленные рассказали о «траншеях для смертников» южнее Красноармейска

Украинские военнопленные рассказали о проблемах опорных пунктов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Украинские военнопленные называют опорные пункты южнее Красноармейска (украинское название — Покровск) «траншеями для смертников». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«Южнее Покровска и восточнее Мирнограда многие опорные пункты представляют собой изолированные окопы вдоль посадок. Эти укрепы украинские пленные называют "траншеями для смертников"», — сказано в публикации.

Отмечается, что такие пункты не связаны между собой и не позволяют оперативно отойти или перегруппироваться при серьезной атаке.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что самые напряженные бои в зоне украинского конфликта сегодня разворачиваются на красноармейском направлении. Он также выразил надежду, что осенняя кампания будет связана с большими неприятностями для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Все новости