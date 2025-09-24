В ЕС оценили неожиданное заявление Трампа о поддержке Украины

Politico: В ЕС многие со скептицизмом оценили слова Трампа об Украине

В Европейском союзе (ЕС) многие со скептицизмом оценили слова президента США Дональда Трампа о конфликте на Украине из-за его часто меняющейся позиции по этому вопросу. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, реакции на публикацию американского лидера по теме Украины «колебались между восторгом и скептицизмом». Недоверие к его высказыванию вызвано тем, что глава Белого дома часто меняет свое мнение после переговоров с зарубежными лидерами.

«Это самое жесткое заявление на данный момент», — заявил один из европейских чиновников.

Собеседник издания подчеркнул, что Трамп «всегда на расстоянии одного звонка от [президента России Владимира] Путина», после которого он может снова отказаться от проукраинской позиции.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Украина при поддержке ЕС якобы способна не только вернуть свои территории, но и, возможно, «пойти еще дальше».

