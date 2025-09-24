Силовые структуры
В хищениях при восстановлении Запорожской области обвинили бывшего угледобытчика

Экс-главу «Колмар» Левина обвинили в хищении 1 млрд рублей в Запорожской области
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Артем Левин

Артем Левин. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Следователи предъявили обвинение бывшему гендиректору угледобывающей компании «Колмар» Артему Левину и предпринимателю Владимиру Шалгану, которые проходят по уголовному делу о хищении миллиарда рублей при восстановлении объектов в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС.

Им вменили особо крупное мошенничество. С санкции Мещанского суда Москвы оба фигуранта дела заключены под стражу.

Расследование хищений в рамках восстановления нового региона началось в ноябре 2024 года. В прошлом Левин управлял крупнейшей в Якутии угледобывающей компанией, а летом 2023 года перешел в строительную компанию «Реал инженерингинвест», зарегистрированную в Мелитополе Запорожской области. 19 февраля 2025 года Левина уволили и этапировали вместе с Шалганом в Москву для участия в следственных действиях.

Россия активно занимается восстановлением Мариуполя. В июне вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что большая часть работ по восстановлению города завершена. В мае Хуснуллин объявил, что социальные объекты, необходимые для 300 тысяч жителей Мариуполя, полностью восстановлены. «И садики, и школы, и музыкальные школы, и спортивные объекты», — добавлял он.

