В Киевской области заявили о готовности к бунту

РИА Новости: Жительница Киевской области сообщила о готовности украинцев к бунту

Украинцы испытывают ненависть к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом заявила жительница Киевской области, передает РИА Новости.

В связи с этим, по ее словам, у жителей Украины отмечается готовность к бунту.

«Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное (...). Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК», — сообщила собеседница агентства.

Ранее стало известно о готовящемся в одной из украинских бригад бунте. Поводом для этого стал перевод солдат в штурмовики.