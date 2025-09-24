Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 24 сентября 2025Бывший СССР

В Киевской области заявили о готовности к бунту

РИА Новости: Жительница Киевской области сообщила о готовности украинцев к бунту
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинцы испытывают ненависть к сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине). Об этом заявила жительница Киевской области, передает РИА Новости.

В связи с этим, по ее словам, у жителей Украины отмечается готовность к бунту.

«Общество готово к бунту, кажется, будто случится что-то такое страшное (...). Я не знаю, что будет, но это бесчеловечно, то, что они делают, это аморально... Но у людей ненависть, они ненавидят ТЦК», — сообщила собеседница агентства.

Ранее стало известно о готовящемся в одной из украинских бригад бунте. Поводом для этого стал перевод солдат в штурмовики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшего чиновника Росимущества нашли мертвым после побега из суда

    Россиян предупредили о новой уловке мошенников с вредоносными файлами

    Белый дом заподозрил ООН в намеренной остановке эскалатора с Трампом

    В России назвали отрасль с самым стремительным ростом зарплат

    Блогер описал девушек на курорте Румынии фразой «очень любят русских»

    Ким Кардашьян снялась топлес для журнала

    Российский нефтеперерабатывающий завод подвергся террористической атаке БПЛА

    Трамп пригрозил судом для высказавшегося о гибели Кирка телеведущего

    Рассекречены детали нового iPhone

    Каллас отреагировала на изменение позиции Трампа по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости