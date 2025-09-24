Мир
В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

Постпредство КНР: Давление США не скажется на контрактах с РФ по энергоносителям
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Попытки США вынудить Китай отказаться от закупки энергоносителей из России не повлияют на контракты между двумя странами. Об этом заявила поверенная в делах постпредства КНР при Всемирной торговой организации (ВТО) Ли Ихонг, передает РИА Новости.

«Нет, я так не думаю (...). Российско-китайские отношения являются всесторонними и глубокими, это было неоднократно признано и повторено на высшем уровне», — ответила она на соответствующий вопрос.

Ли Ихонг указала на то, что американская сторона «не в первый раз» делает подобные заявления.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе своей речи на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Китай и Индия якобы являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, поскольку они продолжают закупать у России нефть. Американский лидер также раскритиковал Европу за закупку российских энергоносителей, назвав эти действия «позором».

