В Кремле ответили на вопрос о попытках Москвы вмешаться в выборы в Молдавии

Песков: Москва не пытается оказать влияние на выборы в Молдавии

Москва не пытается оказать влияние на выборы в Молдавии, но указывает на недовольство многих граждан республики, проживающих в России, поучаствовать в голосовании. О попытках России вмешаться в электоральные процедуры в Молдавии ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Та часть населения, которая является сторонницей развития добрых отношений, в том числе и с нашей страной, во многом не получит права использовать свой голос. И здесь не идет речь о каких-то попытках России оказать влияние», — заявил пресс-секретарь российского президента.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего лидера Майю Санду в подготовке атаки на непризнанную Приднестровскую Молдавскую республику. По его словам, европейские союзники вынудят Кишинев открыть «второй фронт» против России в Приднестровье.

Песков также заявил, что Украина в отношении переговоров по урегулированию конфликта «ушла в пассивную позицию». По его словам, Киев пытается продемонстрировать европейским союзникам способность вести боевые действия.