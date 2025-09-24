В Кремле прокомментировали слова Трампа о способности Киева отвоевать территории

Слова президента США Дональда Трампа о способности Киева отвоевать территории в ходе конфликта — ошибочны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Киев не находится в положении, которое позволит ему вернуть утраченные территории с помощью военной силы.

Песков также заявил, что Украина в отношении переговоров по урегулированию конфликта «ушла в пассивную позицию». По его словам, Киев пытается продемонстрировать европейским союзникам способность вести боевые действия.