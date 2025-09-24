Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:31, 24 сентября 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали слова Трампа о способности Киева отвоевать территории

Песков назвал ошибочными слова Трампа о способности Киева отвоевать территории
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Слова президента США Дональда Трампа о способности Киева отвоевать территории в ходе конфликта — ошибочны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«То, что Украину пытаются всячески сподвигнуть на продолжение боевых действий и тезис, что Украина может обратно что-то отвоевать, — это, с нашей точки зрения, ошибочный тезис», — прокомментировал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что Киев не находится в положении, которое позволит ему вернуть утраченные территории с помощью военной силы.

Песков также заявил, что Украина в отношении переговоров по урегулированию конфликта «ушла в пассивную позицию». По его словам, Киев пытается продемонстрировать европейским союзникам способность вести боевые действия.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    В Кремле ответили на предложение Трампа сбивать российские самолеты

    Стало известно первое решение суда по иску на 1,5 миллиарда рублей против Пугачевой

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    В доме российского города повесили цепь на пандус и объяснили это воспитательными целями

    Стало известно о пожаре в ряде российских многоэтажек после падения обломков дронов ВСУ

    Залужный посоветовал ВСУ готовиться к ухудшению ситуации на фронте

    Пострадавшие в ДТП в Турции россияне пожаловались на боли в теле и потерю памяти

    Школьников накормили фалафелем с человеческими фекалиями

    Россиянам перечислили самые аварийные иномарки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости