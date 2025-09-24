Мир
10:23, 24 сентября 2025Мир

В Кремле высказались о возможном разговоре Путина и Трампа

Песков: Разговор Путина и Трампа пока не запланирован, но может быть организован
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не запланирован, но может быть быстро организован. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока планов таких не было. Но он в любой момент может быть организован», — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, Путин продолжает высоко ценить готовность Трампа оказывать помощь в урегулировании украинского конфликта и «вместе искать развязки».

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) опасаются отказа американского лидера от поддержки Украины после возможного разговора с Путиным.

