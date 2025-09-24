В Лондоне заявили об отвращении от заявлений Трампа

CBS News: Мэрия Лондона назвала отвратительными слова Трампа в адрес мэра Хана

Мэрия Лондона назвала отвратительными заявления президента США Дональда Трампа с трибуны Генассамблеи ООН в адрес мэра города Садика Хана. Об этом сообщает CBS News.

Мы не собираемся удостаивать его отвратительные и ханжеские высказывания ответом. Лондон — величайший город в мире, он безопаснее крупных американских городов, и мы рады приветствовать рекордное количество граждан США, переезжающих сюда», — заявил пресс-секретарь мэра Лондона.

Кроме того, министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг отверг слова американского лидера о том, что мэр пытается навязать столице «законы шариата». По его мнению, Хан отстаивает интересы города, сосредоточившись на улучшении транспорта, воздуха, а также безопасности в Лондоне.

Ранее Трамп подверг критике миграционную политику европейских стран, в частности, якобы желание мэра Лондона Садика Хана «перейти на законы шариата». Он подчеркнул, что Европа «разрушает свои же» страны, указав на то, что большое количество нелегальных мигрантов прибыло в регион, однако европейские столицы «ничего не делают, чтобы выдворить их».