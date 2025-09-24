Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:00, 24 сентября 2025Наука и техника

В Польше рассказали об отказе от советских «Крокодилов»

Defence24: Польша прекратит эксплуатацию вертолетов Ми-24 к 2027 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Przemyslaw Szyszka / Reuters

Вооруженные силы Польши планируют отказаться от советских ударных вертолетов Ми-24, которые получили неофициальное название «Крокодил». Последние машины выведут из эксплуатации к 2027 году, пишет Defence24.

Отмечается, что в 2022 году Польша располагала парком из 28 Ми-24, однако после начала специальной военной операции часть «Крокодилов» передали Киеву. Автор допустил, что Украина получила 10-12 польских вертолетов.

Сейчас в Польше осталось 16-18 Ми-24, которые используют ограниченно. «В настоящее время он может использоваться только для обучения пилотов и для поддержки поля боя стрелковым и неуправляемым вооружением. Таким образом, прекращение их службы в 2027 году, по всей видимости, является правильным решением», — рассказали в публикации.

Материалы по теме:
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение. Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
Вертолет Ми-8: производство и боевое применение.Почему «восьмерку» прозвали «вертолетом 100 профессий»
11 октября 2024
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

Всего в ближайшие два года Польша выведет их эксплуатации до 78 устаревших вертолетов, включая Ми-2, Ми-14 и американские SH-2G.

В марте аналитики Центра анализа мировой торговли оружием рассказали, что мировой рынок военных вертолетов перенасыщен, поэтому спрос на эту технику снижается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ ударили по центру Новороссийска. Есть жертвы, повреждены жилые дома и гостиница

    Гуф высказался о многомиллионных тратах на вечеринку в честь дня рождения

    Озвучены параметры российского бюджета на 2026 год

    «Бион-М» № 2 оказался исключительно российским

    Совершившая страшное преступление россиянка попала на видео

    В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

    Эвакуация отдыхающих с пляжа в Сочи попала на видео

    Стали известны три самых популярных имени в Москве в 2025 году

    Российский подросток стал украинским диверсантом и оказался в СИЗО

    Женщина поссорилась с соседкой в Подмосковье и подожгла ее квартиру

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости