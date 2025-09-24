Россия
11:18, 24 сентября 2025Россия

В России на бойца СВО оформили кредит после его смерти

В Пермском крае мужчина оформил кредит на бойца СВО после его смерти
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В Пермском крае на участника специальной военной операции (СВО) оформили кредит после его смерти. Об этом сообщает Udm-info.

37-летний россиянин завладел персональными данными военнослужащего. Затем он дистанционным путем заключил от имени бойца кредитный договор, сумма займа составила 350 тысяч рублей. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Когда о преступлении стало известно, после предварительного расследования дело было передано в суд. Действия горожанина были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. Фигуранта приговорили к году лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.

Ранее журналист Анастасия Кашеварова рассказала еще об одном случае женитьбы бойца СВО на «черной вдове». Так называют женщин, вступающих в брак с участниками спецоперации ради наживы. В Самарской области злоумышленники таким путем присвоили свыше двух миллионов рублей — большей части «подъемных», которые полагаются при заключении контракта с Минобороны для отбытия в зону СВО.

    Все новости