В России объяснили новые правила призыва в армию

Депутат Швыткин: Новые правила призыва улучшат работу военных комиссариатов

Законопроект о круглогодичном призыве на военную службу направлен на совершенствование порядка в деятельности военкоматов, при этом сроки отправки в армию останутся теми же, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Граждане к месту прохождения военной службы будут отправляться так же, как сейчас. Два раза в год: с 1 апреля по 15 июля, а затем осенью с 1 октября по 31 декабря», — сказал Швыткин.

Изменятся, как объяснил политик, сроки проведения медицинского освидетельствования, психологического отбора и заседаний призывной комиссии — они будут вестись в течение всего календарного года.

«Непосредственно даты отправки не меняются. Мы просто оптимизируем работу военных комиссариатов, чтобы они проводили всю основную работу не в сжатые сроки перед самым призывом, а распределяли нагрузку равномерно по всему году», — сказал депутат.

Ранее Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о круглогодичном призыве в армию. Документ предлагает проводить призывные мероприятия в течение всех 12 месяцев, что, по мнению его авторов, позволит распределить нагрузку на призывные пункты и повысить качество призыва.