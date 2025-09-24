Россия
18:09, 24 сентября 2025

В России предрекли ответ на атаку ВСУ на офис Каспийского трубопроводного консорциума

Колесник: Россия ответит на удар по Каспийскому трубопроводному консорциуму
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия обязательно ответит за удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по офису Каспийского трубопроводного консорциума в центре Новороссийска, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы всегда же отвечаем, просто не всегда это афишируем. (…) Мы как-то так очень аккуратно про это пишем, это они там любое взятие одного окна у одного дома распиаривают, как какую-то колоссальную победу. Будет удар очень тяжелый, тем более погибли мирные люди, но по мирным мы бить не будем, не так воспитаны, но пусть готовятся к тяжелому удару, к тяжелым потерям», — сказал Колесник.

Ранее ВСУ совершили атаку на офис Каспийского трубопроводного консорциума. У работников офиса диагностировали ранения различной степени тяжести, их госпитализировали. Как заявили в компании, у одного из раненых зафиксировали огнестрельные осколочные ранения, что, предположительно, может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части беспилотных летательных аппаратов. В результате был эвакуирован персонал.

