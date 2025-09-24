Наука и техника
14:34, 24 сентября 2025Наука и техника

В России рассказали о машинах для защиты «Тосочки»

«Известия»: БТР с пулеметом используют для защиты ТОС-2 «Тосочка» от дронов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Тяжелые огнеметные системы ТОС-2 «Тосочка» в зоне СВО остаются приоритетными целями для противника, поэтому в ходе выполнения задач «Тосочки» сопровождает бронетранспортер (БТР) с пулеметом. Об этом рассказывают «Известия».

«Противник постоянно ищет эти машины. Поэтому на огневые позиции они выходят еще до рассвета, каждый выезд — хорошо спланированная операция. С машиной идет багги разведки и БТР охранения», — говорится в материале.

На крыше БТР устанавливают зенитную турель с пулеметом Калашникова и тепловизором, которую используют для защиты «Тосочки» от дронов. Также машину прикрывают бойцы с автоматами и ружьями, проверяющие позицию на наличие засад из дронов-«ждунов».

Боевая машина ТОС-2 получила дополнительный антидроновый обвес. Бронированную кабину оснастили решетчатыми экранами, а пакет направляющих получил сплошные экраны. В задней части пакета со снарядами установили стальные цепи, которые прикрывают установку на марше.

В июле источники «Известий» рассказали, что Вооруженные силы России изменили тактику применения ТОС в зоне СВО. «Тосочки» применяют совместно с ТОС-1А «Солнцепек», которые создают фронтальный вал огня.

