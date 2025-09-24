Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:51, 24 сентября 2025Интернет и СМИ

В России резко ответили Трампу

Военкор Коц: Трамп не понимает Россию и оторван ото всех реалий
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Francis Chung / IMAGO / Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц резко ответил на высказывания президента США Дональда Трампа о России. Об этом он заявил в статье для KP.RU.

По его словам, Трамп совершенно не понимает Россию и оторван ото всех реалий. В частности, американский лидер должен понимать, что за неделю невозможно «завоевать» государство с 40-миллионным населением. Коц напомнил, что США так и не смогли захватить Северный Вьетнам, хотя рассчитывали сделать это за месяц.

«Война бессмысленна только с точки зрения Трампа. Украина никогда не вернет себе уже утраченные территории. Трамп почему-то уверен, что у нас тут информационный вакуум. Не надо нам "раскрывать глаза", Дональд», — написал Коц.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украина может вернуть территории и пойти дальше». Трамп провел переговоры с Зеленским и пообещал помогать Киеву

    Страны «Большой семерки» обсудили новые санкции против России

    Еще в одном российском городе прогремели взрывы

    В России резко ответили Трампу

    Политолог ответил анекдотом на «озарение» Трампа о возможностях Украины

    Шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в российском городе

    Зеленский отреагировал на слова Трампа о способности Украины вернуть территории

    В многоквартирном доме в российском городе произошел взрыв газа

    Россиянам раскрыли новые правила блокировки банковских карт

    Молодая тюремщица избежала заключения за секс с преступником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости