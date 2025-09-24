В России резко ответили Трампу

Военкор Коц: Трамп не понимает Россию и оторван ото всех реалий

Военный корреспондент Александр Коц резко ответил на высказывания президента США Дональда Трампа о России. Об этом он заявил в статье для KP.RU.

По его словам, Трамп совершенно не понимает Россию и оторван ото всех реалий. В частности, американский лидер должен понимать, что за неделю невозможно «завоевать» государство с 40-миллионным населением. Коц напомнил, что США так и не смогли захватить Северный Вьетнам, хотя рассчитывали сделать это за месяц.

«Война бессмысленна только с точки зрения Трампа. Украина никогда не вернет себе уже утраченные территории. Трамп почему-то уверен, что у нас тут информационный вакуум. Не надо нам "раскрывать глаза", Дональд», — написал Коц.

Ранее Трамп заявил, что российская экономика находится в «ужасном состоянии» из-за конфликта на Украине. «Российская экономика сейчас в ужасном состоянии, она разрушается», — сказал он.