В США назвали разницу между армиями России и Украины

Дэвис: Потери Украины в живой силе стремительно растут
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Потери украинской армии в живой силе стремительно растут, в то время, как российские потери снижаются. Разницу между двумя армиями назвал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Для украинской стороны все складывается плохо. Сейчас они теряют территорию все быстрее и во все больших объемах. Украинская армия буквально стирается в пыль», — сказал он.

По его словам, низкие потери россиян связаны с их «стилем ведения операций». Дэвис подчеркнул, что разговоры о выходе Украины к границам 1991 года полностью оторваны от реальности.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил о трехкратном преимуществе Российской армии над украинской. «В личном составе наша армия и армия Украины практически один к одному. Но моральный перевес на стороне России», — рассказал он.

    Все новости