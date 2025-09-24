Мир
В США предупредили об опасности продолжения боевых действий на Украине

Telegraph: Боевые действия на Украине должны прекратиться из-за риска эскалации
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Боевые действия на Украине должны прекратиться из-за риска того, что дальнейшая эскалация может привести к ядерному столкновению. Об этом заявил экс-глава миссии США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл в статье для The Telegraph.

«Дальнейшая эскалация чревата конфронтацией с ядерной державой», — написал дипломат.

По словам Ранделла, справедливый конфликт подразумевает возможность победы в нем. «Реальность такова, что без прямого вмешательства НАТО у Украины примерно столько же шансов выиграть войну против России, сколько у Бельгии — против Германии», — отметил он.

Дипломат подчеркнул, что потенциальное прямое вмешательство НАТО исключено, так как Россия является ядерной державой. Ранделл добавил, что у Москвы примерно на 10 процентов больше боеголовок, чем у США.

Ранее американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что президент США Дональд Трамп в настоящий момент прислушивается к мнению своего спецпосланника Кита Келлога, который рассказывает «различные фантазии» о конфликте на Украине.

