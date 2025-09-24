Мир
17:32, 24 сентября 2025Мир

В США назвали влияющего на позицию Трампа по Украине политика

Сакс: Трамп по вопросу Украины слушает спецпосланника Келлога
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Al Drago / Reuters

Президент США Дональд Трамп в настоящий момент прислушивается к мнению своего спецпосланника Кита Келлога, который рассказывает «различные фантазии» о конфликте. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, его слова приводит РИА Новости.

«Трамп часто придерживается мнения последнего человека, который находился с ним в комнате. Вчера на Генассамблее ООН выступал генерал Келлог. Келлог — сторонник жесткой линии. По моему мнению, он рассказывает президенту Трампу все эти фантазии, тем самым лишь продлевая мучения украинцев. Поэтому я подумал, что вчера был плохой день», — указал профессор.

Ранее Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского союза готова не только вернуть свои территории, но потенциально «пойти еще дальше». По его словам, Россия участвует в конфликте уже более трех лет, что «не делает ей чести» и якобы выставляет «бумажным тигром».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Белого дома. Он указал на то, что Трамп сделал соответствующее заявление после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, послужившей причиной такой оценки ситуации.

.
