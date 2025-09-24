Мир
18:10, 24 сентября 2025Мир

В США признали правоту Путина

Американский экономист Сакс: Путин был прав насчет президентов США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Alexander Kazakov / Reuters

Президент России Владимир Путин был прав насчет президентов США, говоря, что они сначала приходят на пост, а потом им объясняют, что делать. С таким заявлением выступил американский экономист Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Путин прав, когда сказал в интервью Le Figaro в 2017 году, что президенты приходят к власти с идеями, а затем люди в черных или серых костюмах с портфелями и синими галстуками, как он отметил, приходят и рассказывают им, как устроен мир», — отметил он на полях Генассамблеи ООН.

Ранее Сакс рассказал, что последние заявления президента США Дональда Трампа об Украине абсурдны и опасны, а также отдаляют стороны конфликта от достижения мира.

    Последние новости

