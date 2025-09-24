В Вашингтоне поставили статую держащихся за руки Трампа и педофила Эпштейна

В Вашингтоне на Национальной аллее установили статую держащихся за руки президента США Дональда Трампа и финасиста Джефри Эпштейна. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что работа стала еще одной в серии политически мотивированных скульптур, критикующих президента. Ранее подобные уже были установлены в Вашингтоне и других городах анонимной группой художников.

Мемориальная доска на монументе гласит: «Мы празднуем многолетнюю связь между президентом Дональдом Трампом и его "ближайшим другом" Джеффри Эпштейном».

Ранее активисты движения Everyone Нates Elon («Все ненавидят Илона») вывесили фото Трампа с Эпштейном в Виндзоре в преддверии встречи американского лидера с британским королем Карлом III.