В заявлении Трампа по России усмотрели иронию

Политолог Дудаков: Критику Трампа в адрес России не нужно воспринимать буквально

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», нужно воспринимать всерьез, но не буквально, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что в критике американского лидера есть определенная доля иронии, и он пытается вскрыть таким образом блеф европейских ястребов и украинского лобби.

«С какой-то стороны может показаться, что последние заявления Дональда Трампа являются своего рода переобуванием, потому что это самые жесткие заявления в нашу сторону с момента его инаугурации. (…) Другое дело, что я бы все-таки призвал воспринимать многие слова Трампа всерьез, но не всегда буквально. В данном случае это как раз тот самый момент», — сказал Дудаков.

По его мнению, в словах американского лидера о том, что Россия — бумажный тигр, есть доля иронии. Политолог считает, что Трамп осознает тот факт, что бумажным тигром на сегодняшний день является Европа.

В данном случае можно сказать, что Трамп в какой-то степени пытается вскрыть блеф у европейских ястребов и у украинского лобби. Он указывает на очевидную ситуацию: если они хотят продолжать конфронтацию с Россией, то могут это делать без прямого участия США. Да, американцы могут продать им какие-то вооружения, могут даже попытаться на этом заработать Малек Дудаков политолог

Ранее Трамп выразил мнение, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. По его мнению, Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Он считает, что это делает Россию «больше похожей на «бумажного тигра».