Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:51, 24 сентября 2025МирЭксклюзив

В заявлении Трампа по России усмотрели иронию

Политолог Дудаков: Критику Трампа в адрес России не нужно воспринимать буквально
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Россия является «бумажным тигром», нужно воспринимать всерьез, но не буквально, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он пояснил, что в критике американского лидера есть определенная доля иронии, и он пытается вскрыть таким образом блеф европейских ястребов и украинского лобби.

«С какой-то стороны может показаться, что последние заявления Дональда Трампа являются своего рода переобуванием, потому что это самые жесткие заявления в нашу сторону с момента его инаугурации. (…) Другое дело, что я бы все-таки призвал воспринимать многие слова Трампа всерьез, но не всегда буквально. В данном случае это как раз тот самый момент», — сказал Дудаков.

По его мнению, в словах американского лидера о том, что Россия — бумажный тигр, есть доля иронии. Политолог считает, что Трамп осознает тот факт, что бумажным тигром на сегодняшний день является Европа.

В данном случае можно сказать, что Трамп в какой-то степени пытается вскрыть блеф у европейских ястребов и у украинского лобби. Он указывает на очевидную ситуацию: если они хотят продолжать конфронтацию с Россией, то могут это делать без прямого участия США. Да, американцы могут продать им какие-то вооружения, могут даже попытаться на этом заработать

Малек Дудаковполитолог

Ранее Трамп выразил мнение, что Россия якобы «бесцельно» участвует в конфликте на Украине. По его мнению, Россия уже три с половиной года ведет бесцельную борьбу, которая при настоящей военной силе завершилась бы за неделю. Он считает, что это делает Россию «больше похожей на «бумажного тигра».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цена слишком высока». Залужный раскритиковал вторжение ВСУ в Курскую область и рассказал о своих врагах в украинском руководстве

    Крупнейший стриминговый сервис России масштабно обновился

    Фигурант дела коммунальной империи Урала высказался в суде

    Холодная погода сохранится в Москве до конца недели

    В Китае высказались об отказе от российских энергоносителей

    Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

    Создана таблетка-аналог «Оземпика» для снижения веса

    По ранению пострадавшего при атаке по центру Новороссийска определили тип вооружения ВСУ

    Максим Галкин погасил долг за дом в Грязи

    Число пострадавших при ударе ВСУ по центру российского города выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости