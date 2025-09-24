Вэнс пригрозил России дурными последствиями при отказе от переговоров по Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично пригрозил России дурными последствиями в случае, если она откажется от «добросовестных» переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе выступления, которое транслировал Белый дом.

«Если РФ откажется вести переговоры добросовестно, я думаю, это грозит очень и очень дурными последствиями для этой страны. Президент ясно дал понять: речь идет не об изменении позиции, а о признании реальности», — подчеркнул Вэнс.

Ранее в российском МИД заявили о готовности к диалогу с Киевом для урегулирования кризиса. «Именно такой подход лег в основу нашей инициативы по возобновлению в Стамбуле прямых переговоров с Украиной», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.