ВСУ совершили массированную атаку на российский регион

Бочаров: ПВО отразили массированную атаку дронов на Волгоградскую область

Силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России была отражена массированная атака в Волгоградской области. Она была совершена с применением беспилотников на объекты топливно-энергетической инфраструктуры региона, о чем рассказал губернатор Андрей Бочаров в Telegram-канале обладминистрации.

По его словам, из-за упавших обломков дронов в некоторых районах фиксируются возгорания сухой растительности. Огнеборцы уже оперативно их ликвидировали.

Тем временем в Руднянском районе оказалось нарушено электроснабжение села Подкуйково, уточнил Бочаров. Сейчас на линии электропередачи работают ремонтные бригады. Согласно предварительным сведениям, повреждений жилых строений и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что шесть человек получили ранения из-за обстрела ВСУ в Белгороде. В результате атаки возникли перебои с электричеством и водоснабжением, пояснил глава региона Вячеслав Гладков.