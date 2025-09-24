Экономика
12:30, 24 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

В России рассказали о новой семейной выплате

Депутат Бессараб: Нуждающиеся семьи с двумя и более детьми получат новую выплату
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

С 2026 года, согласно новому проекту бюджета, нуждающиеся семьи с двумя и более детьми смогут получать новую ежегодную выплату, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. О ней депутат рассказала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее Минфин внес на рассмотрение правительства новый проект бюджета на 2026-2028 годы. В него заложена новая семейная выплата для нуждающихся граждан с двумя и более детьми, сообщило ведомство.

Выплата предусмотрена для тех родителей, которые официально работают и за кого работодатель выплачивает соответствующие страховые взносы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), уточнила парламентарий.

«Как правило, это 13 процентов подоходного налога. Поскольку там есть критерии нуждаемости, семья с двумя или более несовершеннолетними детьми, даже если один из детей продолжает обучение по очной форме в образовательной организации до 23 лет, и мама работающая, и папа работающий имеют право на получение налогового вычета, который при 13 процентах будет составлять до 7 процентов. Причем этот вычет налоговый имеет приоритетный порядок», — поделилась депутат.

То есть до 7 процентов НДФЛ за год можно вернуть назад. Это достаточно весомая выплата получается

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

Для этого в 2026 году нужно будет подать декларацию о доходах 3-НДФЛ за прошедший 2025 год, обозначила она.

Ранее стало известно, что в России модернизируют программу материнского капитала. Соответствующие меры готовит Министерство труда и социальной защиты. По словам главы ведомства, в стране должна быть разработана более существенная поддержка при рождении второго ребенка.

    Все новости