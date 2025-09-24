Захотевший развивать отношения с ЕС президент заявил о связанных с Россией противоречиях

Жапаров: ЕС вводит санкции против Киргизии и развивает отношения с РФ

Европейский союз (ЕС) вводит санкции против Киргизии из-за связей с Россией и в то же время развивает торгово-экономические отношения с Москвой. О существующих противоречиях заявил президент республики Садыр Жапаров, передает агентство «Акиpress».

«Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас», — отметил глава Киргизии.

Жапаров подчеркнул, что Бишкек не может отказаться от сотрудничества с Москвой. Он объяснил, что Киргизия не стремится к противостоянию, а ведет многовекторную политику.

В апреле Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Стороны обсудили сотрудничество между Киргизией и ЕС.