Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:07, 24 сентября 2025Бывший СССР

Захотевший развивать отношения с ЕС президент заявил о связанных с Россией противоречиях

Жапаров: ЕС вводит санкции против Киргизии и развивает отношения с РФ
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: пресс-служба президента Узбекистана / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) вводит санкции против Киргизии из-за связей с Россией и в то же время развивает торгово-экономические отношения с Москвой. О существующих противоречиях заявил президент республики Садыр Жапаров, передает агентство «Акиpress».

«Вы требуете, чтобы мы не сотрудничали с Россией, а сами активно развиваете с ней торгово-экономические связи. Нас с Россией связывает гораздо больше экономических отношений, чем вас», — отметил глава Киргизии.

Жапаров подчеркнул, что Бишкек не может отказаться от сотрудничества с Москвой. Он объяснил, что Киргизия не стремится к противостоянию, а ведет многовекторную политику.

В апреле Жапаров встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Узбекистане. Стороны обсудили сотрудничество между Киргизией и ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сбежавший из суда бывший чиновник Росимущества найден мертвым. Его тело обнаружили в туалете консульства Армении в Петербурге

    В космос отправят вторую женщину-космонавта из Белоруссии

    Звезда «Служебного романа» выступила против ремейков советских фильмов

    Россиянин угнал машину с ребенком и устроил ДТП

    Песков назвал инициативу Путина по ДСНВ протянутой рукой

    Раскрыты гонорар и райдер Урганта

    МИД Германии сделал заявление после изменения позиции Трампа по Украине

    Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении ЕС

    Песков рассказал об отношениях Путина и Трампа

    Топливный кризис в российских регионах усугубился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости