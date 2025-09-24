Бывший СССР
Зеленский пожаловался на жестокость современного оружия после удара ВСУ по Новороссийску

Зеленский пожаловался на жестокость оружия и ИИ на фоне атаки на Новороссийск
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bing Guan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск, повлекшей за собой жертвы среди мирного населения, пожаловался на жестокость современного оружия и искусственного интеллекта (ИИ) с трибуны Генассамблеи ООН. Запись его выступления доступна на YouTube.

«Уважаемые лидеры, мы сейчас переживаем самую разрушительную гонку вооружений в истории человечества, потому что на этот раз она включает в себя искусственный интеллект», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что необходимо ввести глобальные правила по использованию ИИ в разработке вооружений. По его словам, соответствующая проблема стоит так же остро, как профилактика распространения ядерного оружия.

При этом, по словам политика, имеющееся у стран оружие «решает, кто выживет». Он заявил, что у Украины нет выбора, кроме как создавать дроны.

Днем 24 сентября украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали центр Новороссийска. Согласно официальным данным, двое человек стали жертвами удара, восемь — пострадали.

