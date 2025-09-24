Жителя Праги осудили за одобрение действий России на Украине

Горсуд Праги осудил мужчину за одобрение действий России на Украине

Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий России на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, в которых одобряются действия РФ на Украине — однако они, согласно чешскому законодательству, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

По словам Цимбала, обвиняемый не возражал решению суда.

