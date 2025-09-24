Мир
23:54, 24 сентября 2025Мир

Жителя Праги осудили за одобрение действий России на Украине

Юлия Мискевич
СюжетСаммит на Аляске

Фото: Эдуард Эрбен / РИА Новости

Горсуд Праги приговорил мужчину к 100 часам общественно полезных работ за одобрение действий России на Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина 1975 года рождения публиковал в соцсетях высказывания, в которых одобряются действия РФ на Украине — однако они, согласно чешскому законодательству, подлежат уголовному наказанию в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до трех лет.

По словам Цимбала, обвиняемый не возражал решению суда.

Ранее президент Бразилии Лула да Силва рассказал, что мирное урегулирование конфликта на Украине должно учитывать законные опасения всех его участников в области безопасности. Политик подчеркнул, что саммит России и США на Аляске стал шагом на пути к урегулированию конфликта на Украине.

