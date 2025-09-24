Ценности
Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире прошлась по улице в оголяющем грудь платье

Британская телеведущая Майя Джама прошлась по улице в откровенном платье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Bob Grey / BACKGRID / Legion-Media.com

Британская телеведущая Майя Джама посетила вечеринку после показа бренда Burberry в рамках Недели моды в Лондоне в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире прошлась по улице в черном платье с темно-синей отделкой в виде кисточек.

Упомянутый наряд с глубоким декольте частично оголял ее грудь. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала маленькую сумку и солнцезащитные очки. Завершали образ укладка и макияж.

Ранее в сентябре звезда с самыми идеальными ягодицами в мире пришла на вечеринку в прозрачном платье. Она позировала перед камерами в прозрачном облегающем макси-платье с украшенным серой бахромой подолом.

