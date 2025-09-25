Бабушка отравила пирогом внуков и кошку

В Бразилии бабушка смертельно отравила пирогом внучку и кошку

В Бразилии арестовали 59-летнюю Изабель Кардозу де Андраде. Как пишет Need To Know, ее обвиняют в отравлении собственных внуков.

В июле в доме Андраде гостили ее внучки. В один день бабушка приготовила к чаю пирог и угостила им девочек. Вскоре им стало плохо: они жаловались на тошноту и сильные боли в животе. Через некоторое время из носа младшей внучки полилась белая жидкость, и ее срочно доставили в больницу. Врачи так и не смогли спасти девочку.

Медики предположили, что детей отравили. Старшая внучка смогла оправиться, поскольку съела не так много пирога. Еще одной жертвой Андраде стала домашняя кошка. Соседи нашли питомца бездыханным, после того как тот полакомился пирогом хозяйки. Останки животного отправили на экспертизу.

Судмедэксперты нашли в организме кошки и остатках пирога тербуфос — токсичное вещество, которые используется при производстве пестицидов и агрохимикатов. Оно повреждает центральную нервную систему и вызывает мышечную слабость.

Пока полицейские не могут определить мотив Андраде. Женщина активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию. Предполагается, что произошедшее могло быть несчастным случаем, а не жестоким преступлением. Полицейские расследуют, как тербуфос попал в обычный пирог.

Ранее сообщалось, что австралийку Эрин Паттерсон, накормившую пожилых родственников мужа ядовитыми грибами, приговорили к 33 годам тюрьмы. В суде она настаивала на своей невиновности, утверждая, что отравление было случайным.