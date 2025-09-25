Бывший СССР
Беглый олигарх вернулся на родину и попал в СИЗО

Беглого олигарха Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдавию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Вадим Денисов / ТАСС

Беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдавию. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что бизнесмена из аэропорта Кишинева доставили в СИЗО № 13. Во избежание возможных происшествий власти Молдавии заранее ограничили доступ в аэропорт.

«Плахотнюк был выведен из самолета в наручниках, его сразу у трапа поместили в спецавтомобиль, а затем доставили в СИЗО № 13 в Кишиневе», — говорится в сообщении агентства. При этом отмечается, что Плахотнюка могут разместить в камере, которую до этого занимал экс-премьер республики Владимир Филат, приговоренный к заключению по обвинению в краже денег из банковской системы Молдавии.

Владимира Плахотнюка задержали в Греции 22 июня 2025 года. Его обвиняют в выводе крупных сумм из бюджета Молдавии. Впоследствии олигарх выразил желание вернуться на родину и доказать свою невиновность.

