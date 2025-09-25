Россия
Беспилотник ВСУ взорвался на территории российской АЭС

Хинштейн сообщил о попытке беспилотника ВСУ атаковать Курскую АЭС
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Курской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Сегодня украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2 в городе Курчатове. В результате падения БПЛА зацепил одно из строений на территории строящейся станции», — написал он.

Здание посекли осколки, угрозы возгорания на данный момент нет, отметил губернатор. По его словам, атомная электростанция продолжает работать в штатном режиме, пострадавших при попытке атаки нет.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА ударил по действующему третьему энергоблоку АЭС в Смоленской области. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции.

