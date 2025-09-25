Частного детектива наказали за слежку за россиянином по заказу клиента

В Уфе суд оштрафовал частного детектива за незаконную слежку с помощью трекера

В Уфе частный детектив незаконно следил за мужчиной по заказу клиента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, детектив купил GPS-трекер, прикрепил его к машине россиянина и собирал сведения о его личной и семейной жизни.

Сыщика задержали. Советский районный суд признал его виновным, оштрафовав на 100 тысяч рублей. Устройство для слежки уничтожили.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, похитивших и избивших итальянца.