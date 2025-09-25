Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:29, 25 сентября 2025Силовые структуры

Частного детектива наказали за слежку за россиянином по заказу клиента

В Уфе суд оштрафовал частного детектива за незаконную слежку с помощью трекера
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Уфе частный детектив незаконно следил за мужчиной по заказу клиента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, детектив купил GPS-трекер, прикрепил его к машине россиянина и собирал сведения о его личной и семейной жизни.

Сыщика задержали. Советский районный суд признал его виновным, оштрафовав на 100 тысяч рублей. Устройство для слежки уничтожили.

Ранее в Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении четверых участников организованной группы, похитивших и избивших итальянца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал условия своего ухода с поста президента

    Кариес едва не стоил студентке жизни

    В России высказались о возможном планируемом наступлении ВСУ

    Москвич заколол отверткой «жену на час» и поджег квартиру

    Армия России начала зачистку города в ДНР от бойцов ВСУ

    В Кремле высказались о Казахстане после встречи Токаева и Зеленского

    В Минобороны раскрыли подробности об атаке ВСУ в Черном море

    Частного детектива наказали за слежку за россиянином по заказу клиента

    Российский госслужащий оказался спонсором украинской армии

    Раскрыты новые подробности о российском мегапроекте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости