Дефицит топлива на российском рынке назвали небольшим

Новак: В России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов

В России наблюдается небольшой дефицит нефтепродуктов. Так назвал текущую ситуацию на топливном рынке вице-премьер Александр Новак, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя властей, баланс в отрасли «в целом и по сентябрю, и октябрю сложен». Сейчас Минэнерго совместно с нефтяными компаниями, РЖД и Минтрансом работает над увеличением объемов производства и обеспечением внутреннего рынка

«На сегодняшний день действительно есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков, всегда такая практика была», — пояснил Новак

Основные виды топлива в России осенью начали резко дорожать из-за внеплановых ремонтов на крупных нефтеперерабатывающих заводах, проблем с доставкой бензина в регионы, а также ажиотажа на внутреннем рынке на фоне закрытой статистики по резервам. На фоне ограниченных запасов сотрудники АЗС стали ограничивать выдачу клиентам — одни разрешают приобретать не более 10-20 литров, а другие вовсе приостановили продажу топлива, оставив в ассортименте только дизель.

Ради стабилизации ситуации на внутреннем рынке вице-премьер Александр Новак заявил о решении правительства продлить действующий до конца сентября запрет на вывоз бензина из России до конца года. Касательно дизельного топлива запрет коснется только непроизводителей.