Директора эстонского музея заочно осудили в России

Мосгорсуд дал 10 лет колонии директору Нарвского музея за реабилитацию нацизма
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Московский городской суд заочно приговорил к 10 годам колонии директора Нарвского музея в Эстонии Марию Сморжевских-Смирнову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Женщину признали виновной по статьям о реабилитации нацизма и распространении фейков про Российскую армию. Ей на пять лет запретили заниматься администрированием сайтов в интернете.

Как установил суд, с 2023 по 2025 год Сморжевских-Смирнова организовала размещение плакатов на одной из стен Нарвского замка в период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. На них был изображен президент России и написана недостоверная информация о совершении им военных преступлений.

После случившегося женщина была заочно арестована по уголовному делу и объявлена в международный розыск. Прокурор запросил для нее 12 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что блогер и политик Максим Кац (внесен Минюстом в реестр иноагентов), которого ранее осудили за фейки о Вооруженных силах (ВС) России и обвинили в уклонении от исполнения обязанностей иноагента, был объявлен в розыск на территории всех государств-членов Интерпола.

