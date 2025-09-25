Ценности
Дочь Анджелины Джоли сняли с пирсингом после смены имиджа

Дочь Анджелины Джоли Шайло Джоли сняли с пирсингом после смены имиджа
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Архивное фото. Фото: JC Olivera / Getty Images

Дочь американских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Шайло Джоли сняли на улице после смены имиджа. Материал приводит Daily Mail.

19-летнюю наследницу артистов запечатлели во время прогулки по Нью-Йорку. Она предстала перед камерами в черном худи с кадром из фильма «Лицо со шрамом», мешковатых темно-синих джинсах и кроссовках.

Девушка продемонстрировала новую внешность с окрашенными в блонд волосами и пирсингом под нижней губой.

Ранее в сентябре бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери Ирины Валуевой.

    Все новости