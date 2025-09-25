Бывший СССР
Экс-депутат Рады раскритиковал слова Трампа о границах Украины

Экс-депутат Рады Царев назвал слова Трампа о границах Украины троллингом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kyle Mazza / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев назвал троллингом заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о возвращении Украины к старым границам. Об этом он рассказал РИА Новости.

Ранее глава Белого дома выступил с заявлением, что при поддержке Евросоюза Украина могла бы вернуть свою страну в ее первоначальном виде и, «кто знает, может быть, даже пойти дальше».

«Трамп, конечно, передергивает факты и сознательно делает подобные заявления. Он троллит Зеленского и европейцев: вы, мол, такие сильные, Россия слаба — пойдите, повоюйте с Россией в одиночку», — объяснил экс-депутат.

По словам Царева, Трамп «дал всем подачку в виде жесткой риторики, чтобы на время отойти от украинского конфликта». У главы Белого дома складывается непростая политическая и экономическая ситуация внутри Штатов, которая требуют безотлагательного решения.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Дональд Трамп обманул жителей Украины, заявив, что у них есть возможность не только вернуть утраченные территории, но и силами Вооруженных сил республики захватить новые.

Более того, Владимира Зеленского также удивили слова Трампа о способности Киева вернуть территории. Он предположил, что президент США больше не поддерживает идею территориального обмена между Россией и Украиной.

