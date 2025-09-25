Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

Гильерме: Не стоит осуждать Дугласа Сантоса за желание стать россиянином

Бывший вратарь московского Локомотива и сборной России Маринато Гильерме заступился за бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, получившего российское гражданство. Об этом сообщает Sport24.

Он призвал не критиковать Сантоса. «Может быть, он просто хотел быть гражданином России. Здесь не стоит осуждать человека за его желание», — заявил бывший вратарь. При этом он счел недопустимым практику, при которой российские паспорта выдаются футболистам только для обхода лимита на легионеров.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября 2024 года. Защитник не вызывался в сборную России, затем сыграл за национальную команду Бразилии и теперь снова считается легионером в РПЛ. Он также заявил, что никогда не хотел играть за российскую сборную.

Гильерме получил российский паспорт на общих основаниях в 2015 году, сдав экзамен на знание русского языка. С 2016-го по 2021-й голкипер выступал за сборную России, в составе которой провел 19 матчей.