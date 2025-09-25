ФИФА представила талисманы чемпионата мира-2026

Талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и белоголовый орлан

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Маскотами мундиаля стали Лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч. Они представляют принимающие турнир страны: Канаду, Мексику и США соответственно.

«Мейпл, Заю и Клатч будут повсюду — приветствуя весь мир, вдохновляя юных болельщиков и поддерживая их во время турнира», — говорится в заявлении ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.