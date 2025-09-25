Спорт
Барыс
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Сегодня
21:00 (Мск)
ЦСКА
Суперкубок Единой лиги ВТБ|Финал
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
22:00 (Мск)
Порту
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Утрехт
Сегодня
22:00 (Мск)
Лион
Лига Европы|Общий этап. 1-й тур
Овьедо
Сегодня
22:30 (Мск)
Барселона
Испания — Примера|6-й тур
Камила Осорио
Завтра
07:00 (Мск)
Анна Калинская
Пекин (ж)
Адриан Маннарино
Завтра
08:00 (Мск)
Александр Бублик
Пекин (м)
20:19, 25 сентября 2025Спорт

ФИФА представила талисманы чемпионата мира-2026

Талисманами ЧМ-2026 по футболу стали лось, ягуар и белоголовый орлан
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Изображение: Fifa

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальные талисманы чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Маскотами мундиаля стали Лось Мейпл, ягуар Заю и белоголовый орлан Клатч. Они представляют принимающие турнир страны: Канаду, Мексику и США соответственно.

«Мейпл, Заю и Клатч будут повсюду — приветствуя весь мир, вдохновляя юных болельщиков и поддерживая их во время турнира», — говорится в заявлении ФИФА.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На турнире впервые в истории сыграют 48 команд.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости