Создан самый мощный процессор для Android-смартфонов

Для Android-смартфонов выпустили мощный чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания Qualcomm анонсировала выход процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 для флагманских смартфонов. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Новый чип пятого поколения будет предназначен для самых мощных телефонов на базе Android, которые выйдут в 2026 году. При этом в компании заметили, что первые модели с процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 появятся уже в ближайшие недели.

Чип построен по трехнанометровому техпроцессу — как и A19 Pro от Apple, установленный в iPhone Air, 17 Pro и 17 Pro Max. Он имеет 2 ядра Prime с частотой до 4,6 гигагерц и 6 ядер Performance, отличающихся частотой до 3,62 гигагерц. В Qualcomm заметили, что новый чип на 20 процентов мощнее предшественника Elite и на 35 процентов эффективнее с точки зрения потребления энергии.

Также процессор оснащен графическим ускорителем Adreno, который на 23 процента мощнее и на 20 процентов энергоэффективнее предыдущей модели. Нейронный ускоритель Hexagon NPU, предназначенный для обработки данных искусственного интеллекта (ИИ), стал работать на 37 процентов быстрее. Также Snapdragon 8 Elite Gen 5 поддерживает технологию съемки видео Advanced Professional Video (APV) и HDR-аудио.

Новый процессор будет использоваться в смартфонах Honor, Iqoo, Nubia, OnePlus, Oppo, Poco, Realme, Redmi, RedMagic, ROG, Samsung, Sony, Vivo, Xiaomi и ZTE.

24 сентября Xiaomi выпустила смартфоны 15T и 15T Pro. Аппараты получили самый большой дисплей в истории бренда — диагональю 6,83 дюйма.