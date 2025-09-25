Генерал-майор назвал ожидания Киева от удара по гражданским объектам в Новороссийске

Липовой: Ударами по Новороссийску Киев провоцирует Россию на радикальный ответ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по гражданским объектам Новороссийска, чтобы спровоцировать Россию на радикальные ответные меры. Ожидания Киева от атаки назвал генерал-майор Сергей Липовой в беседе с aif.ru.

«Подобными атаками Украина всячески провоцирует Россию и НАТО, провоцирует Америку с целью расширить географию конфликта, втянуть в него другие государства, а сама стремится при этом отойти в сторону и уйти от ответственности за совершенные преступления», — заявил он.

Ранее генерал Айтеч Бижев в беседе с «НСН» выразил мнение, что последствия удара по Новороссийску могли быть хуже. По его словам, средства противовоздушной обороны хорошо показали себя при отражении атаки.

ВСУ атаковали центр Новороссийска днем 24 сентября. Повреждения получили многоквартирные жилые дома, а также здание гостиницы «Новороссийск». Кроме того, атаке подвергся город Туапсе. Согласно последним официальным данным, в обоих населенных пунктах пострадали 16 человек, двоих спасти не удалось.