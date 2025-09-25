Силовые структуры
14:32, 25 сентября 2025Силовые структуры

Идею УДО тяжелобольных до приговора раскритиковали

Бессараб об УДО тяжелобольных до приговора: Надо оставить все в той же процедуре
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Предложение парламентария Ярослава Нилова о том, что судам нужно предоставить возможность освобождать тяжелобольных от отбывания наказания в момент вынесения итогового решения, прокомментировала в беседе с «360.ru» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она раскритиковала данную инициативу, отметив, что болезнь — это не повод для полной отмены содержания под стражей.

«Мне кажется, все нужно оставить в той же процедуре, которая сегодня имеется. Можно условно-досрочное освобождение (УДО) применить в отношении лица, которое страдает каким-то неизлечимым заболеванием», — высказалась она, отметив, что такое возможно только в том случае, если болезнь человека препятствует отбыванию наказания.

Так, для таких категорий людей она предложила временное помещение под стражу в лечебное учреждение с последующим возвращением в места лишения свободы.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская, осужденная на пять лет колонии общего режима за неуплату налогов и отмывание денег, уже может подать ходатайство об УДО.

