05:00, 25 сентября 2025Из жизни

Крокодил растерзал девочку-подростка

В Индии крокодил убил 15-летнюю девочку
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото:  Unsplash

В Индии крокодил утащил в реку 15-летнюю девочку-подростка. Об этом сообщает Independent.

Инцидент произошел в середине сентября в деревне на берегу реки Парвати, штат Раджастан. Школьница по имени Шивани Кева набирала воду у берега, когда рептилия бросилась на нее и утащила в реку. Свидетелями нападения стали местные жители, работавшие на полях поблизости. Они попытались спасти девочку, но безуспешно. Крокодил растерзал ее и ушел на глубину.

Тело обнаружили на следующее утро. Согласно результатам вскрытия, смерть наступила от утопления, а на руках были глубокие раны от зубов хищника.

Полиция отмечает, что в этом регионе регулярно фиксируются нападения болотных крокодилов, которые являются третьим по опасности видом крокодилов в мире. С 2015 по 2024 год в Индии зарегистрировано 768 нападений крокодилов, из которых 317 стали смертельными.

Ранее сообщалось, что в Малайзии 12-летнюю жертву крокодила нашли в воде. Хищник напал на мальчика, когда тот ловил рыбу, сидя в лодке.

.
    Все новости