МИД России раскритиковал электоральную кампанию в Молдавии

Захарова: Электоральная кампания в Молдавии стала самой антидемократической
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Электоральная кампания в Молдавии, предшествовавшая запланированным на 28 сентября парламентским выборам, стала самой антидемократической за 34 года независимости республики. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает пресс-служба МИД РФ.

«В стремлении любым путем сохранить власть правящие круги и их европейские спонсоры задействовали весь спектр тоталитарных механизмов — аресты и обыски в целях устранения политических конкурентов, закрытие независимых СМИ, прежде всего, русскоязычных, внесудебное преследование несогласных», — объяснила дипломат.

Представитель внешнеполитического ведомства сравнила число избирательных участков в Северной Америке и Западной Европе (280) с количеством избирательных участков в России (2) и Приднестровье (12). Захарова вместе с тем отметила нагнетание антироссийской риторики в ходе электоральной кампании. В заключение она выразила надежду, что результаты предстоящего голосования будут объективно отражать истинную волю молдаван.

Ранее Молдавии предрекли захват власти и введение диктатуры. Об этом рассказал молдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев.

